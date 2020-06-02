СКР отказался возбуждать дело по факту применения силы сотрудником ФСБ к журналистке Baza
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки издания Baza Анны Никитиной, которую ударил сотрудник ФСБ во время обысков в квартире «лубянского стрелка» Евгения Манюрова
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки издания Baza Анны Никитиной, которую ударил сотрудник ФСБ во время обысков в квартире «лубянского стрелка» Евгения Манюрова.
Проверку по заявлению Анны Никитиной СКР начал проводить только через два месяца после его подачи. Следователи заявили, что опросили сотрудника ФСБ, однако не нашли никаких фактов применения силы в отношении журналистки.
В СКР также заявили, что мать Евгения Манюрова опровергла применение силы, однако в беседе с Baza женщина сообщила, что никто из следователей с ней на эту тему не общался.
Инцидент произошел в декабре 2019 года. 19 декабря 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу около здания ФСБ на Лубянке. В результате происшествия погибли два сотрудника ФСБ, пятеро получили ранения. Стрелявший был убит в ходе спецоперации по его задержанию.
В день инцидента Анна Никитина приехала домой к Евгению Манюрову, чтобы поговорить с его матерью. Во время беседы в квартиру ворвались сотрудники ФСБ и устроили обыск. Один из них ударил журналистку и пригрозил, что добьется ее увольнения.