02 июня 08:23
Губернатор Подмосковья разрешил возобновить работу салонам красоты, саунам и соляриям
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым в регионе с 3 июня могут возобновить работу салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны
Фото: zdorovie-pro.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым в регионе с 3 июня могут возобновить работу салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны. Также после карантина по коронавирусу смогут открыться сауны, бани и солярии.
Открыться власти разрешили учреждениям из вышеуказанного списка, которые располагаются в помещениях площадью до 400 кв.м. и имеют отдельный вход.
Помимо этого Андрей Воробьев разрешил возобновить работу компаниям по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и химчисткам. На следующей неделе в Подмосковье могут открыться торговые центры.