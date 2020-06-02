02 июня 08:17
ГИБДД будет выдавать водителям номера с новыми трехзначными кодами
Министерство внутренних дел России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров, в соответствии с которыми трехзначные коды могут начинаться с любой цифры
Министерство внутренних дел России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров, в соответствии с которыми трехзначные коды могут начинаться с любой цифры.
Госавтоинспекция России сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7, сообщает «КоммерсантЪ».
Например, водители Алтайского края получат автомобильные номера с кодом 222, Омской области — 555, Свердловской области — 666, а для москвичей станет доступна комбинация с кодом 999.
Напомним, что именно в столице впервые стали выдаваться номера с трехзначным кодом 777 после того, как полностью закончились серии 77, 99 и 97.