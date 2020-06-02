Миллиардер Роман Абрамович купил виллу в Израиле за 64,5 млн долларов
Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел виллу в Израиле стоимостью 226 млн шекелей (примерно 64,5 млн долларов или 4,1 млрд рублей). Израильская газета Globes сообщает, что эта сделка стала самой дорогой в истории страны (в сфере недвижимости)
Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел виллу в Израиле стоимостью 226 млн шекелей (примерно 64,5 млн долларов или 4,1 млрд рублей). Израильская газета Globes сообщает, что эта сделка стала самой дорогой в истории страны (в сфере недвижимости).
Вилла располагается на участке площадью 9,5 тысячи кв.м. На этой земле находятся два здания, спроектированные архитектором Орли Шремом. Это гостевой дом площадью 1 тыс. кв.м. и основное жилое помещение на 2 тыс. кв.м., в подвале которого есть рабочие места на десять компьютеров. На территории также есть теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, где можно проводить мероприятия.
До Романа Абрамовича эта вилла принадлежала британскому управляющему хедж-фондами и соучредителю Brevan Howard Asset Management Алану Ховарду. Первоначально объект продавался за 100 млн долларов, но затем цена значительно упала.
В Израиле у Романа Абрамовича уже есть бутик-отель Versano и офисное здание площадью 6,5 тыс. кв.м.
Напомним, что израильское гражданство Роман Абрамович получил в 2018 году.