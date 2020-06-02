02 июня 04:04
Федеральная налоговая служба с 15 июня возобновит личный прием граждан
Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о возобновлении своей работы с 15 июня. Сотрудники ведомства с этой даты начнут проводить прием граждан
Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о возобновлении своей работы с 15 июня. Сотрудники ведомства с этой даты начнут проводить прием граждан.
В сообщении Налоговой службы говорится, что в связи с пандемией коронавируса и с учетом требований Роспотребнадзора личный прием граждан будет осуществляться пока только по предварительной записи.
Посетители и сотрудники обязаны носить защитные маски и перчатки во избежание заражения коронавирусной инфекцией.