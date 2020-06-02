«Первый канал» по итогам прошлого года получил убытки на 4,15 млрд рублей
Государственный «Первый канал» получил чистый убыток по итогам 2019 года в размере 4,15 млрд рублей. По сравнению с финансовыми итогами 2018 года, АО «Первый канал» снизило свои убытки на 40% (6,8 млр рублей)
Государственный «Первый канал» получил чистый убыток по итогам 2019 года в размере 4,15 млрд рублей. По сравнению с финансовыми итогами 2018 года, АО «Первый канал» снизило свои убытки на 40% (6,8 млр рублей).
По данным «МБХ медиа», выручка «Первого канала» за год снизилась на 18% и составила 26,9 млрд рублей. Активы сократились на 11% до 32 млрд рублей.
Задолженность Первого канала по кредитам составила 20,4 млрд рублей, сократившись за год на 6,6%. При этом государственный телеканал набрал новых кредитов на 11,4 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.
На оплату поставщикам и подрядчикам за работы и услуги Первый канал потратил в прошлом году 24 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2018 году. Зарплатный фонд сотрудников телеканала составил 4,6 млрд рублей, что на 3,5% больше аналогичного показателя 2018 года.
Кроме того, в 2019 году Первый канал получил от Роспечати две бюджетные субсидии в размере 2,5 млрд рублей и 1,26 млрд рублей.