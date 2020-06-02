02 июня 02:30
Московские храмы откроются для прихожан 6 июня
Московские храмы возобновят свою работу и откроются для прихожан с 6 июня. При этом Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове, считающиеся главными для Русской православной церкви, заработают уже 2 июня
Московские храмы возобновят свою работу и откроются для прихожан с 6 июня. При этом Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове, считающиеся главными для Русской православной церкви, заработают уже 2 июня.
В Telegram-канале рабочей группы патриархии сообщается, что прихожане при посещении храмов должны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Во время богослужений максимально допустимая вместимость составит 1 человек на 4 квадратных метра.
Напомним, что все российские храмы закрылись для прихожан в связи с пандемией коронавируса, в результате чего церковь оказалась в бедственном положении из-за снижения объемов пожертвований.