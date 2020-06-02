В «РЖД» сообщили о прерванном железнодорожном сообщении с Мурманском из-за обрушения моста
Железнодорожное сообщение с Мурманском оказалось прервано из-за повреждения моста через реку Кола в результате подъема уровня воды. В компании «Российские железные дороги» сообщили, что для пассажиров организована пересадка на специальные автобусы
Железнодорожное сообщение с Мурманском оказалось прервано из-за повреждения моста через реку Кола в результате подъема уровня воды. В компании «Российские железные дороги» сообщили, что для пассажиров организована пересадка на специальные автобусы между Мурманском и станцией Выходной.
Через этот мост проходила единственная железная дорога в Мурманск, поэтому РЖД ввела временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла, сообщает РБК.
Перегон Выходной — Кола закрыли 30 мая после того, как из-за подъема уровня воды в реке был поврежден железнодорожный мост (уровень воды поднялся из-за растаявшего снега). 1 июня во время восстановительных работ мост обрушился. В результате происшествия никто не пострадал, но железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось.
Сейчас поезда, следующие в Мурманск, останавливаются перед мостом, после чего пассажиров переправляют на автобусах.