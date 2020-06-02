Роспотребнадзор изменил требования к работе кафе и ресторанов в период пандемии коронавируса
Ведомство изменило правила размещения столиков в кафе и ресторанах. Сотрудники обязаны постоянно находиться в защитных масках, которые необходимо менять не реже одного раза в три часа
Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса.
Ведомство изменило правила размещения столиков в кафе и ресторанах, увеличив расстояние между ними до 1,5 метров вместо одного метра.
Сотрудники кафе и ресторанов обязаны постоянно находиться в защитных масках, которые необходимо менять не реже одного раза в три часа.
Пока во многих регионах кафе и рестораны остаются закрытыми. В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, предприятия общепита откроются в последнюю очередь.
В свою очередь Федерация рестораторов и отельеров предложила открывать кафе в три этапа. На первом этапе предприятия могут начать работу только на выдачу еды клиентам с собой, на втором этапе можно открыть летние веранды, а на третьем – уже возобновлять работу всех заведений.