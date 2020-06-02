Глава Московской области сообщил о скором открытии торговых центров
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии торговых центров в рамках следующего этапа смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии торговых центров в рамках следующего этапа смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Губернатор заявил, что в регионе наблюдается снижение роста заболеваемости от коронавируса, что позволяет постепенно смягчать ограничения. Воробьев отметил, что на прошедшей неделе уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а число выписанных - больше.
С 3 июня в Подмосковье будут открываться парикмахерские, а следом за ними могут возобновить свою работу торговые центры.
Отметим, что в Москве некоторые торговые центры возобновили свою работу 1 июня. При этом владельцы торговых точек должны следить за соблюдением посетителями социальной дистанции, а также регулярно дезинфицировать помещение. Вход в магазины должен осуществляться строго в защитных масках.