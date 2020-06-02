Московских полицейских призвали добровольно признаться в передаче служебной информации «омбудсмену полиции»
Руководство московской полиции обратилось к сотрудникам с призывом признаться в продаже информации о внутренних делах ведомства администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову
Руководство московской полиции обратилось к сотрудникам с призывом признаться в продаже информации о внутренних делах ведомства администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который сейчас находится под арестом по делу о вымогательстве и распространении порнографии. За чистосердечное признание полицейских обещали не наказывать, сообщает «Медиазона».
Источник издания сообщает, что признаться в сотрудничестве с «Омбудсменом полиции» сотрудников призывают до 3 июня. Признавшихся до указанной даты обещают освободить от ответственности за «слив» служебной информации.
В случае установления фактов передачи информации Владимиру Воронцову, в которых силовики не признались добровольно до 3 июня, виновных обещают наказать.
Напомним, создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов был арестован за вымогательство крупной суммы у полицейского за отказ от публикации его фотографий интимного характера. Свою вину «омбудсмен» отрицает и называет свое уголовное преследование местью за общественную деятельность в отстаивании прав рядовых полицейских.