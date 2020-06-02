02 июня 00:03
Минфин предложил засекретить данные о закупках Роскосмоса, Росгвардии и ФСО
Министерство финансов России в рамках оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок предлагает засекретить данные о закупках ФСО России, Росгвардии и корпорации «Роскосмос»
Министерство финансов России в рамках оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок предлагает засекретить данные о закупках ФСО России, Росгвардии и корпорации «Роскосмос».
В финансовом ведомстве заявили, что закупки вышеперечисленных ведомств «смогут осуществляться в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны России».
Помимо этого, Минфин предлагает оптимизировать сам процесс проведения госзакупок, в частности, сократив количество способов закупок с 11 до 3. Также предлагается унифицировать требования к извещениям о закупках и к заявкам участников закупок, формируемым протоколам. Это позволит сократить объем закона и подзаконных актов почти на треть, сообщает «МБХ медиа».
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