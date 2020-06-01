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01 июня 18:11

Глава Россельхознадзора подал заявление о ложном доносе из-за истории с вымогательством у польской компании

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в московскую полицию о клевете и заведомо ложном доносе. Чиновник потребовал возбуждения уголовного дела по факту сообщений о том, что он и его заместитель якобы вымогали 500 тысяч долларов у польской компании

Глава Россельхознадзора подал заявление о ложном доносе из-за истории с вымогательством у польской компании

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в московскую полицию о клевете и заведомо ложном доносе. Чиновник потребовал возбуждения уголовного дела по факту сообщений о том, что он и его заместитель якобы вымогали 500 тысяч долларов у польской компании.

Заявление в полицию Сергей Данкверт подал как частное лицо, сообщает «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некий Ярослав Сергеев подал заявление в правоохранительные органы о том, что глава Россельхознадзора и его заместитель якобы потребовали от польской компании «Млековита» 500 тысяч долларов за допуск ее продукции в Россию.

Примечательно, что в самой компании «Млековита» данные о вымогательстве у них денег опровергли.

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