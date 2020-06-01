Владимир Путин назначил всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию на 1 июля
Президент Владимир Путин назначил дату всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на 1 июля. Глава государства отметил, что власти решили отказаться от совмещения голосования с Парадом Победы, который назначен на 24 июня
Президент Владимир Путин назначил дату всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на 1 июля. Глава государства отметил, что власти решили отказаться от совмещения голосования с Парадом Победы, который назначен на 24 июня.
«Были идеи провести голосование в день парада Победы. Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Глава государства также отметил, что властям нужно 30 дней с момента объявления даты голосования, чтобы «отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса».
В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что совместно с Роспотребнадзором было принято решение растянуть голосование на семь дней, чтобы сократить одновременное пребывание большого числа людей на местах голосования.