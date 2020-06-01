01 июня 17:09
Минпросвещения решило провести Всероссийский выпускной в привычном формате
Примечательно, что еще 29 мая Министерство просвещения рекомендовало провести выпускные вечера в онлайн-режиме, поскольку запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией не был снят
Министерство просвещения России решило провести Всероссийский выпускной вечер в очном формате.
Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что даже в условиях пандемии коронавируса вечер для выпускников школ хотелось бы провести в привычном формате.
Примечательно, что еще 29 мая Министерство просвещения рекомендовало провести выпускные вечера в онлайн-режиме, поскольку запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией не был снят.
В ведомстве тогда заявили, что очные выпускные вечера могут состояться только в регионах, которые к концу июня выйдут на третий этап снятия ограничений.