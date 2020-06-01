Центризбирком решил упростить процедуру голосования по поправкам в Конституцию
Так, ЦИК предлагает выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Для получения такого бланка будет достаточно просто расписаться
Центризбирком России планирует упростить порядок общенационального голосования по внесению поправок в Конституцию.
Так, ЦИК предлагает выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Для получения такого бланка будет достаточно просто расписаться. Для сравнения, при сборе подписей в поддержу выдвижения того или иного кандидата избиратель должен указать в подписном листе все свои данные, включая паспортные.
Также избирательная комиссия допускает проведение досрочного и надомного голосования для всех избирателей. При этом гражданам не придется указывать уважительную причину для такого голосования, например, отъезд в отпуск, болезнь или уход за ребенком, сообщает «КоммерсантЪ».
Представители оппозиции считают упрощение процедуры голосования по поправкам в Конституцию, из которых ключевой является поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, «жульничеством» и подготовкой к фальсификации итогов голосования.