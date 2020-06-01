01 июня 15:42
В Москве из окна больницы для коронавирусных пациентов выпала сотрудница полиции
Женщина по неизвестной причине выпала из окна пятого этажа. Женщина-полицейский осталась жива, сейчас она находится в реанимации. Обстоятельства инцидента выясняются
В Москве из окна городской клинической больницы № 24, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, выпала подполковник полиции.
По данным РБК, женщина по неизвестной причине выпала из окна пятого этажа. Женщина-полицейский осталась жива, сейчас она находится в реанимации. Обстоятельства инцидента выясняются.
Женщина была госпитализирована с коронавирусом 23 мая. Известно, что она имеет звание подполковника и работает старшим экспертом в экспертно-криминалистическом центре МВД России.
Напомним, ранее в нескольких больницах при странных обстоятельствах из окон выпали трое медицинских работников, которые занимались лечением коронавирусных пациентов. Двое медиков от полученных травм скончались.