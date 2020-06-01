Московские власти потратят миллиард рублей на технику для проведения электронного голосования
Департамент информационных технологий Москвы заказал крупную партию «вычислительной техники для подготовки проведения общероссийского голосования»
Департамент информационных технологий Москвы заказал крупную партию «вычислительной техники для подготовки проведения общероссийского голосования». Стоимость контракта составляет около миллиарда рублей.
Согласно данным портала госзакупок, столичный департамент закупит у единственного поставщика в лице компании Avile более 9,8 тысячи системных блоков, столько же мониторов, 2,2 тысячи моноблоков, а также 350 видеокамер. Заказ должен быть доставлен не позднее 27 июля.
Указанная техника закупается для организации цифровых участков в Москве для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы, выборах в региональные парламенты и глав субъектов РФ в единый день голосования 13 сентября. Речи о проведении всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию в электронной форме в контракте нет.