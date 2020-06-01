В Москве полиция задержала депутата столичной думы за пикет в поддержку Ильи Азара
В Москве около здания городского суда задержали депутата столичной думы Евгения Ступина, который проводил одиночный пикет в поддержку арестованного на15 суток за одиночный пикет журналиста Ильи Азара. Также полиция задержала активиста Константина Фокина
В Москве около здания городского суда задержали депутата столичной думы Евгения Ступина, который проводил одиночный пикет в поддержку арестованного на15 суток за одиночный пикет журналиста Ильи Азара. Также полиция задержала активиста Константина Фокина.
По данным портала «ОВД-Инфо», Константин Фокин стоял у Мосгорсуда с плакатом «Мирный протест - не преступление. Свободу Азару», а затем приковать себя цепью к забору. Евгений Ступин стоял у здания суда с картонной фигурой Ильи Азара и в маске с надписью «Свободу Азару».
пикеты в поддержку журналиста и мундепа Ильи Азара проходят в Москве с 26 мая. В них принимают участие столичные депутаты, журналисты и гражданские активисты. Полицейские задерживают всех участников пикетов, хотя они не требуют согласования с властями.