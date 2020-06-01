Baza сообщила о привлечении дворников к слежке за москвичами с коронавирусом
Сведения о привлечении дворников к слежке за «коронавирусными гражданами» изданию подтвердили несколько источников в полиции в разных районах города. Участковые выдают им фотографии жильцов с подтвержденным коронавирусом
Московских дворников заподозрили в слежке за жителями города, которые должны соблюдать режим самоизоляции по предписанию. Издание Baza сообщает, что дворники получают ориентировки от сотрудников полиции и следят за тем, как москвичи с коронавирусом или подозрением на него соблюдают двухнедельный карантин.
Житель Москвы рассказал изданию, что однажды при выходе из дома столкнулся с дворником, который сообщил, что «все знает» и добавил, что носителям коронавирусной инфекции не стоит выходить на улицу. Тогда москвич решил пообщаться на эту тему с участковым, который сообщил, что в их доме проживает больной COVID-19, а дворника попросили за ним последить. При этом дворник перепутал мужчин и случайно обратился к другому человеку с предупреждением.
Сведения о привлечении дворников к слежке за «коронавирусными гражданами» изданию подтвердили несколько источников в полиции в разных районах города. Участковые выдают им фотографии жильцов с подтвержденным коронавирусом, а те по возможности контролируют их передвижения.
Тем не менее, председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что данная информация является «фейком». По его словам, все данные о коронавирусных пациентах находятся в специальной базе, которая находится в главке, а районы «не могут оттуда ничего скачать». Кроме того, передача фотографий граждан дворникам и другим лицам является преступлением.