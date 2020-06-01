01 июня 13:57
В Кремле заявили о неготовности России открыть свои границы для иностранных граждан
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о неготовности России открыть свои границы для иностранных граждан. Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о скором открытии границ
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о неготовности России открыть свои границы для иностранных граждан. Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о скором открытии границ.
Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, особенно на высшем уровне. Речь идет о визите в Москву иностранных лидеров на Парад Победы, который запланирован на 24 июня.
По неофициальным данным, российские власти могут открыть границы и возобновить международное авиасообщение 15 июля. Однако согласно пессимистичным прогнозам, за границу россияне смогут выехать не раньше сентября.