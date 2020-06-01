Чиновники выдали москвичке телефон для установки «Социального мониторинга» с балансом минус 2,3 млн рублей
Жительница Москвы с подозрением на коронавирус получила от чиновников смартфон с установленным приложением «Социальный мониторинг» для отчета перед властями о соблюдении режима самоизоляции
Жительница Москвы с подозрением на коронавирус получила от чиновников смартфон с установленным приложением «Социальный мониторинг» для отчета перед властями о соблюдении режима самоизоляции. Женщина рассказала, что баланс этого телефона составляет минус 2,3 млн рублей, а к сети Wi-Fi он не подключается.
Москвичка рассказала изданию «Подъем», что почувствовала недомогание 28 апреля. Компьютерная томография легких показала пневмонию, а 11 мая врачи пришли взять у нее мазок на коронавирусную инфекцию. Первый тест на COVID-19 оказался отрицательным. Второй тест ей сделали 26 мая, и он оказался положительным.
«После этого завертелась вся система со звонками и приходами», - рассказала женщина. Пациентка сообщила чиновникам, что ее телефон плохо работает, поэтому установить приложение «Социальный мониторинг» она не может. Тогда ответственные чиновники выдали ей телефон от мэрии, однако его баланс оказался минус 2,3 млн рублей.
Кроме того, приложение «Социальный мониторинг» на смартфоне установлено не было, а к Wi-Fi она подключиться не смогла. До службы поддержки она дозвониться не смогла.
Отметим, что за неустановку приложения «Социальный мониторинг» власти штрафуют граждан как за нарушение режима самоизоляции. Размер штрафа составляет 4 тысячи рублей.