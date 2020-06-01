01 июня 11:59
В Израиле накрыли банду, торговавшую женщинами из России и Украины
В Израиле правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группировки, которая специализировалась на торговле женщинами из России и с Украины
Фото: informator.press
В Израиле правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группировки, которая специализировалась на торговле женщинами из России и с Украины.
Представитель израильской полиции Михаил Зингерман сообщил РИА Новости, что задержанные занимались вербовкой женщин из стран бывшего СССР для работы массажистками. Такую рекламу они размещали в русскоязычном сегменте интернета. Когда же девушки приезжали в Израиль, то их помещали в дискретные квартиры и заставляли заниматься проституцией.
Бандой, торговавшей людьми, руководила 50-летняя женщина, которая известна в спортивных кругах страны.