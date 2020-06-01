01 июня 11:42
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался от коронавируса
Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) скончался в результате двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии
Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) скончался в результате двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Митрополит Варнава был госпитализирован в чебоксарскую больницу с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось, поэтому его перевели в реанимацию. Проведенное тестирование выявило у священнослужителя коронавирус.
«Московский комсомолец» уточняет, что чувашский митрополит скончался в машине «скорой помощи» при перевозке в столичную больницу.