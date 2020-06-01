Детский омбудсмен призвала «мягко» оценивать знания выпускников во время ЕГЭ
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году «мягко», чтобы снизить уровень стресса у выпускников из-за пандемии коронавируса
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году «мягко», чтобы снизить уровень стресса у выпускников из-за пандемии коронавируса.
В интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» детский омбудсмен заявила, что на школьников, особенно выпускников, на проверочных работах и экзаменах может «свалиться стресс». В этой связи необходимо применить «гибкий подход» к оценке знаний детей, которые последнюю четверть учились дистанционно из-за коронавируса. Дети сейчас живут в напряженной психологической атмосфере, что может сказаться на демонстрации своих знаний во время экзамена.
Детский омбудсмен также отметила, что качество знаний, полученных школьниками в этом учебном году на дистанционном обучении, «оставляет желать лучшего». Во многих российских школах просто не оказалось ни технических средств для проведения дистанционного обучения ни методической базы.