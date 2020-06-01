Правительство выделит 4,7 млрд рублей на строительство нового аэропорта в Грозном
Российское правительство в период с 2020 по 2024 гг. выделит из бюджета 4,7 млрд рублей на строительство нового терминала аэропорта Грозного. Соответствующие поправки были внесены в государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры»
Российское правительство в период с 2020 по 2024 гг. выделит из бюджета 4,7 млрд рублей на строительство нового терминала аэропорта Грозного. Соответствующие поправки были внесены в государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры».
Гендиректор перевозчика «Вайнахавиа» Альви Шахгириев сообщил «Коммерсанту», что новый терминал аэропорта Грозного возведут недалеко от действующего. Новую взлетно-посадочную полосу проложат параллельно ныне существующей.
Предполагается, что нынешнее здание аэропорта в будущем будет использоваться для приема и обработки грузов.
Общий бюджет строительства нового терминала и реконструкции аэропортовой инфраструктуры оценивается в 15,7 млрд рублей. Новый аэропорт властям Чечни понадобился в связи с планами превратить город Грозный в туристический центр.