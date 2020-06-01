01 июня 10:52
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 414 878 человек
В России вторые сутки подряд выявляют более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 1 июня, число заболевших выросло на 9 035 человек и составило 414 878 человек. Из них полностью выздоровели 175 877 заразившихся
Фото: glas.r
В России вторые сутки подряд выявляют более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 1 июня, число заболевших выросло на 9 035 человек и составило 414 878 человек. Из них полностью выздоровели 175 877 заразившихся.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за минувшие сутки скончались 162 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших составляет 4 855 человек.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 2 297 заразившихся, в Московской области – 728, в Петербурге – 364, в Нижегородской области – 315, в Свердловской области – 283, в Дагестане – 141, в Ростовской области – 184, а в Красноярском крае – 131.