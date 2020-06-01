Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек
Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов пояснил, что на пособие сможет претендовать семья, если размер среднедушевого дохода ее членов не превышает двукратную величину прожиточного минимума
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект о пособиях для домохозяек в размере МРОТ (примерно 12 тысяч рублей).
Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов пояснил агентству ТАСС, что на пособие сможет претендовать семья, если размер среднедушевого дохода ее членов не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Пособие для домохозяек сможет получать только один член семьи. Это моет быть как мать, так и отец.
Депутат отметил, что не нужно недооценивать востребованность домохозяйств, которые были и будут всегда. Г-н Нилов отметил, что постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от пандемий.
Напомним, что ранее российское правительство отклонило инициативу о введении пособия для домохозяек.