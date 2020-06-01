В Алтайском крае ведущим врачам-травматологам предложили должности уборщиков и санитаров
Следственный комитет Алтайского края проводит проверку в связи с увольнением врачей-травматологов в региональном центре охраны детства и материнства. По данным следствия, руководство учреждения предложило врачам перейти на должности уборщиков и дворников
Следственный комитет Алтайского края проводит проверку в связи с увольнением врачей-травматологов в региональном центре охраны детства и материнства. По данным следствия, руководство учреждения предложило врачам перейти на должности уборщиков и дворников.
Региональные СМИ сообщили, что ведущим врачам-ортопедам и травматологам центра охраны детства и материнства в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложили вакансии санитаров, уборщиков и дворников с зарплатой 13 тысяч рублей.
В свою очередь заведующий отделением ортопедии и травматологии Арсен Осипов рассказал, что соответствующее уведомление медикам направил главный врач Константин Смирнов. Данное уведомление было подготовлено на основании приказа Минздрава Алтайского края от 26 мая.
В связи со сложившейся ситуацией Арсен Осипов поинтересовался у властей, почему в регионе не строят новые больницы для пациентов с коронавирусом, а выгоняют для их нужд другие важные медицинские учреждения. По данным СМИ, центр охраны детства и материнства чиновники планируют перепрофилировать под прием больных с коронавирусной инфекцией.