Роспотребнадзор отказался от требования к авиакомпаниям заполнять самолеты только на 50%
Против соблюдения социальной дистанции в самолетах выступали Минтранс и авиакомпании, поскольку данная мера приведет к резкому подорожанию билетов и не позволит перевозчикам выйти в прибыль по итогам летнего сезона
Роспотребнадзор полностью отказался от требования к авиакомпаниям соблюдать лимит загрузки самолетов в 50% после критики со стороны Министерства транспорта. Ранее в санитарном ведомстве настаивали на том, что перевозчики обязаны соблюдать социальную дистанцию при рассадке пассажиров.
Представитель Роспотребнадзора сообщил «Коммерсанту», что согласовал рекомендации, которые подготовила Росавиация. В этих рекомендациях отсутствует требование по заполнению салонов на 50%.
Против соблюдения социальной дистанции в самолетах выступали Минтранс и авиакомпании, поскольку данная мера приведет к резкому подорожанию билетов и не позволит перевозчикам выйти в прибыль по итогам летнего сезона. В Минтрансе отметили, что для рентабельности перевозок самолет должен быть загружен минимум на 72–75%.