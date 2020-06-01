В американские города из-за массовых беспорядков и погромов вводят войска
В Вашингтоне и округе Колумбия на фоне массовых беспорядков и столкновений с полицией введен комендантский час. К обеспечению порядка власти привлекли Национальную гвардию
В Вашингтоне и округе Колумбия на фоне массовых беспорядков и столкновений с полицией введен комендантский час. К обеспечению порядка власти привлекли Национальную гвардию.
Мэр столицы Мюриэл Боузер сообщила в Twitter, что комендантский час в сязи с беспорядками погромами будет действовать до шести утра первого июня (13:00 по мск).
Накануне в Вашингтоне сотрудники полиции применили против участников беспорядков слезоточивый газ, после того как протестующие стали забрасывать силовиков бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению. После применения спецсредства демонстранты разбежались.
Акции протеста и беспорядки охватили уже десятки городов США. Напомним, что поводом для протеста стало жесткое задержание полицейскими темнокожего мужчины, в результате чего тот скончался. Полицейский был уволен из органов, ему предъявлено обвинение, однако это не остановило протест против произвола силовиков. Также сообщается, что в ходе столкновений двое полицейских получили огнестрельные ранения. Один из силовиков скончался.
Между тем, экс-советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что к массовых беспорядкам в стране могут быть причастны российские власти.
«Москва действует по своему обычному плану. Не удивлюсь, если русские подстрекают обе стороны при помощи соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что Москва каким-либо образом спонсирует их в той или иной форме», - заявила г-жа Райс в интервью Fox News.