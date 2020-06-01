Российским футбольным болельщикам разрешили посещать стадионы по решению правительства
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) разрешили болельщикам присутствовать на стадионах после «звонка сверху». По неподтвержденным данным, об этом спортивных функционеров попросили в правительстве
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) разрешили болельщикам присутствовать на стадионах после «звонка сверху». По неподтвержденным данным, об этом спортивных функционеров попросили в правительстве. Власти таким образом хотят показать, что ситуация с коронавирусом в России налаживается.
Напомним, что матчи РПЛ должны возобновиться 21 июня. Одним из условий возобновления национальных чемпионатов было отсутствие на трибунах болельщиков. Однако на прошлой неделе стало известно, что Роспотребнадзор разрешил на 10% заполнить трибуны стадионов на матчах РПЛ.
Портал Sports.ru со ссылкой на три источника сообщает, что соответствующее решение было принято на уровне кабинета министров. Возвращение болельщиков на трибуны должно показать, что ситуация с коронавирусом в стране нормализуется.
Издание опросило своих читателей и выяснило, что на стадион готовы отправиться 37% болельщиков. 12% заявили, что пока опасаются ходить на матчи из-за высокого риска заразиться коронавирусом.