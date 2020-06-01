МИД России потребовал от властей США расследовать нападение полицейских на журналиста РИА Новости
Министерство иностранных дел РФ потребовало от американских властей расследовать нападение на собственного корреспондента РИА Новости в США Михаила Тургиева, который освещал беспорядки в Миннеаполисе
Министерство иностранных дел РФ потребовало от американских властей расследовать нападение на собственного корреспондента РИА Новости в США Михаила Тургиева, который освещал беспорядки в Миннеаполисе. В ведомстве сообщили, что российских журналист пострадал в результате действий полицейских.
По российской версии, после разгона одной из акций протеста в городе силовики целенаправленно применили слезоточивый спрей против журналиста, а также съемочной группы телеканала Vice. Сотрудник полиции распылил перечный спрей прямо в лицо Тургиеву, хотя тот показал журналистское удостоверение.
МИД РФ назвал действия полицейских «проявлением необоснованной жестокости» и заявил о недопустимости нападений на журналистов, которые выполняют свой профессиональный долг.
«Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех», - говорится в официальном заявлении министерства.
Массовые протесты и беспорядки в Миннеаполисе начались 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали мужчину по подозрению в использовании фальшивой купюры в магазине. Один из силовиков уронил Флойда лицом на асфальт и прижимал коленом его шею до тех пор, пока тот не перестал дышать. Этого полицейского уже уволили из полиции. Ему предъявлено обвинение в убийстве.