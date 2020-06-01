В Сергиевом Посаде обнаружили несанкционированную свалку из шприцов и лекарств от ВИЧ
На несанкционированной свалке местные жители нашли защитные маски, перчатки, таблетки и шприцы. По словам очевидцев, лекарства и медицинские товары вывалили на территории заброшенного детского лагеря неизвестные люди
В Московской области в окрестностях Сергиева Посада обнаружили несколько свалок из просроченных лекарств, в том числе для ВИЧ-инфицированных и онкобольных. Местные жители неоднократно сообщали о случившемся в надзорные органы, однако никто из нарушителей так и не был привлечен к ответственности.
Между тем, на ситуацию с просроченными лекарствами обратил внимание даже государственный телеканал «Россия».
По данным издания Readovka, на несанкционированной свалке местные жители нашли защитные маски, перчатки, таблетки и шприцы. По словам очевидцев, лекарства и медицинские товары вывалили на территории заброшенного детского лагеря неизвестные люди, приехавшие на «Газелях». Несколько дней назад на эту же свалку были выброшены препараты от ВИЧ, которые выдаются по рецепту.
Жители Сергиева Посада смогли сфотографировать номера «Газели» и передали информацию в правоохранительные органы, поскольку медицинские отходы относятся к классу опасных.
Также сообщается, что выброшенные на свалку препараты были закуплены на бюджетные средства, но по неизвестным причинам не дошли до тяжелобольных людей. Общий ущерб от действий неизвестных оценивается в 6 млн рублей.