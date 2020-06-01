01 июня 02:02
Волонтерам выплатят по 12 тысяч рублей за оказание помощи нуждающимся в период пандемии
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 145 млн рублей из резервного фонда для специальных выплат гражданам за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса
Фото: riafan.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 145 млн рублей из резервного фонда для специальных выплат гражданам за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса.
На выплаты из резервного фонда могут претендовать волонтеры, социальные работники, сотрудники НКО, а также граждане, которые в период с 1 апреля по 30 июня взяли под опеку или на временное проживание инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Волонтерам и соцработникам, которые оказывают поддержку нуждающимся, выплатят по 12 130 рублей за каждого человека, получившего помощь.
Подать заявку на получение правительственной помощи можно через портал «Госуслуги».