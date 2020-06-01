В Кремле рассчитывают на отмену ограничительных мер в Москве к 24 июня
Кремль выразил надежду на то, что антикоронавирусные ограничительные меры в Москве будут сняты к 24 июня. Напомним, что на эту дату президент Владимир Путин назначил проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Фото: u-f.ru
Кремль выразил надежду на то, что антикоронавирусные ограничительные меры в Москве будут сняты к 24 июня. Напомним, что на эту дату президент Владимир Путин назначил проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Официальный представитель Администрации президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что на параде планируется присутствие на трибуне президента Владимира Путина и зарубежных гостей, в том числе глав государств. В этой связи в Кремле очень надеются, что в российской столице к этому времени будут сняты карантинные ограничения.
Напомним, что 24 июня в связи с проведением парада был объявлен выходным днем.