01 июня 01:01
Новый КоАП дополнили статьей о штрафах за отказ от обязательной вакцинации
В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях появилась статья об ответственности за отказ от прохождения медицинского осмотра и вакцинации. Штраф по этой статье составляет 7 тысяч рублей
В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях появилась статья об ответственности за отказ от прохождения медицинского осмотра и вакцинации. Штраф по этой статье составляет 7 тысяч рублей.
Замминистра юстиции Денис Новак в беседе с «Интерфаксом» заверил, что предлагаемые санкции не коснутся многих граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок. Речь идет об ответственности за отказ от обязательной вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.
Отметим, что действующая редакция Административного кодекса не предусматривает никакой ответственности за отказ от прививок.