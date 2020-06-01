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«Крестовый поход» мэра Собянина
01 июня 01:01

Новый КоАП дополнили статьей о штрафах за отказ от обязательной вакцинации

В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях появилась статья об ответственности за отказ от прохождения медицинского осмотра и вакцинации. Штраф по этой статье составляет 7 тысяч рублей

Новый КоАП дополнили статьей о штрафах за отказ от обязательной вакцинации

В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях появилась статья об ответственности за отказ от прохождения медицинского осмотра и вакцинации. Штраф по этой статье составляет 7 тысяч рублей.

Замминистра юстиции Денис Новак в беседе с «Интерфаксом» заверил, что предлагаемые санкции не коснутся многих граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок. Речь идет об ответственности за отказ от обязательной вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

Отметим, что действующая редакция Административного кодекса не предусматривает никакой ответственности за отказ от прививок.

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