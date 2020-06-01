Россиян освободили от обязанности носить защитные маски на пляже
«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да», - заявила глава ведомства Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин»
Роспотребнадзор освободил граждан от необходимости носить защитные маски на пляже, но рекомендовал соблюдать социальную дистанцию.
«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да», - заявила глава ведомства Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для отдыхающих, чтобы не заразиться коронавирусом на курортах. Так, ведомство советует гостиницам селить туристов по одному, если они не принадлежат к одной семье.
Сотрудники санаториев и отелей должны тестироваться на COVID-19 не реже одного раза в неделю, а питание туристам лучше доставлять в номера или рассаживать их в столовых с соблюдением дистанции. На медицинские процедуры Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим приходить по одному.