Москвичам пообещали предоставить возможность обжаловать онлайн штрафы за нарушение самоизоляции
Граждане при обжаловании незаконного по их мнению штрафа должны будут предоставить доказательства своей невиновности в том числе и с помощью специального видеосервиса
Московские власти пообещали предоставить жителям города возможность обжаловать штрафы, выписанные за нарушение ими режима самоизоляции. Руководитель Главконтроля Евгений Данчиков заявил ТАСС, что онлайн-платформа на базе сайта мэра Сергея Собянина для обжалования заработает в первой половине июня.
Граждане при обжаловании незаконного по их мнению штрафа должны будут предоставить доказательства своей невиновности в том числе и с помощью специального видеосервиса.
Москвичи, по словам Данчикова, уже сейчас могут обжаловать штрафы и предоставить в качестве подтверждения своей правоты справки или какие-либо другие документы. «В таком случае очное участие в обсуждении или "видеообжалование" проводить смысла нет. Подтвердим и аннулируем такой штраф, такая практика в Москве уже реализована», - заявил чиновник.
Напомним, что москвичи уже неоднократно жаловались на штрафы за отсутствие цифровых пропусков, которые были аннулированы властями задним числом, а также на штрафы через приложение «Социальный мониторинг». В некоторых случаях штрафы за нарушение режима самоизоляции выписывались парализованным и находящимся в реанимации людям.