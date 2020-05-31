Илон Маск после успешного запуска Crew Dragon к МКС припомнил Дмитрию Рогозину шутку про батут
Глава НАСА Джеймс Брайденстайн поинтересовался у Илона Маска, знает ли он о реакции России на первый в мире частный запуск космического корабля с людьми на борту к МКС
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon припомнил главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину его слова о том, что без России американцам придется запускать своих астронавтов в космос на батуте.
Глава НАСА Джеймс Брайденстайн поинтересовался у Илона Маска, знает ли он о реакции России на первый в мире частный запуск космического корабля с людьми на борту к МКС. Бизнесмен ответил, что пока не общался Дмитрием Рогозным, но видел его заявление с поздравлениями НАСА и SpaceX. Илон Маск также добавил, что «батут работает» и рассмеялся.
В 2014 году тогда еще вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя американские санкции против России, заявил, что страна может отказаться доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — пошутил тогда российский чиновник. Кроме того, по поводу планов Илона Маска запустить частный пилотируемый корабль в космос Рогозин говорил, что американский бизнесмен не является техническим специалистом в ракетах и «просто не понимает, о чем речь».
30 мая 2020 года ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту. В ближайшее время ожидается стыковка корабля к МКС.