Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников за год увеличил свой доход в 79 раз
Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») задекларировал доход за 2019 год в размере 1,95 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году официальный доход Шапошникова составил 24,5 млн рублей
Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») задекларировал доход за 2019 год в размере 1,95 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году официальный доход Шапошникова составил 24,5 млн рублей.
Таким образом, доход столичного депутата за год вырос сразу в 79 раз и в 5 раз превысил общий доход всех остальных депутатов Мосгордумы (399 млн рублей на 44 парламентариев).
В декларации председателя Мосгордумы также перечислены квартира площадью почти 270 кв.м., машино-место площадью около 19 кв.м. и автомобмль Mercedes E-класса в собственности, а также коттедж площадью около 278 кв.м во временном пользовании.
Дочь чиновника владеет квартирой площадью 54 кв.м., сообщает «МБХ медиа»
Сам Шапошников в беседе с «Интерфаксом» заявил, что его доход в 2019 году значительно вырос за счет продажи ценных бумаг.
Алексей Шапошников также единолично владеет двумя компаниями «Ваш консалтинг» и «Северянин», которые за 2019 год отчитались об убытках в 4,3 млн рублей и в 7,6 млн рублей соответственно.