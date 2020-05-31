31 мая 12:15
В России зафиксирован рост числа новых заражений коронавирусом
В России выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 9 268 заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 составляет сейчас 405 843 человек
Фото: Телегам-канал Москва сейчас
В России выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 9 268 заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 составляет сейчас 405 843 человек.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 138 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за весь период наблюдения умерло 4 693 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 2 595 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 757, в Санкт-Петербурге - 369, в Нижегородской области - 301, в Свердловской области - 265, в Дагестане - 125, в Ростовской области - 178, а в Красноярском крае - 128.