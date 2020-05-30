Врачи психоневрологического диспансера признали якутского шамана Габышева опасным для себя и окружающих
В Якутске врачебная комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева «опасным для себя и окружающих»
В Якутске врачебная комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева «опасным для себя и окружающих». Напомним, что якутский шаман известен тем, что несколько раз начинал поход в Москву с целью «изгнать Владимира Путина из Кремля», но каждый раз его задерживали сотрудники ФСБ.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишникова рассказал «МБХ медиа», что со слов главврача, руководство диспансера через три недели с момента помещения Александра Габышева в стационар намерен обратиться с иском в суд о его недобровольной госпитализации, хотя для подачи иска законодательство отводит 48 часов. Этот срок истек 14 мая.
СМИ сообщили о госпитализации шамана в психиатрическую больницу 12 мая. Очевидцы рассказали, что сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру Габышева и увезли его в больницу. Причина задержания шамана не сообщалась.