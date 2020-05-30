30 мая 22:07
Минздрав России зарегистрировал первое лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил первое в стране лекарство от коронавирусной инфекции. В государственный реестр лекарственных средств включили препарат «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар»
Российский Минздрав одобрил первое в стране лекарство от коронавирусной инфекции. В государственный реестр лекарственных средств включили препарат «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар».
Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного средства - Фавипиравир, сообщает ТАСС.
В Минздраве отметили, что по сравнению с другими препаратами «Авифавир» показал самые хорошие результаты в лечении коронавирусных пациентов. Китайские ученые также признали это лекарство эффективным.