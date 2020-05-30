В России за сутки выявили 8 952 новых случая заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране за весь период было выявлено 396 575 заболевших, из которых полностью вылечились на сегодняшний день 167 469 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране за весь период было выявлено 396 575 заболевших, из которых полностью вылечились на сегодняшний день 167 469 человек.
По данным оперштаба по контролю за распространением COVID-19, за минувшие сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончался 181 человек. Общее число умерших выросло до 4 555 человек.
В Москве выявлено 2 367 новых случаев заражения, в Московской области - 735, в Петербурге - 365, в Нижегородской области - 289, а в Свердловской области - 261.
Резкий рост числа заболевших зафиксирован в Ханты-Мансийском округе, где за сутки выявили 167 новых случаев заражения, в Иркутской области (162 новых случая), Архангельской области (158) и в Челябинской области (150).