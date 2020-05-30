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30 мая 10:37

Минкультуры решило передать 300 га земли в «Архангельском» под коммерческую застройку

Министерство культуры России согласовало коммерческую застройку 300 гектаров территории подмосковного музея-усадьбы «Архангельское». Об этом говорится в ответе Департамента государственной охраны культурного наследия

Минкультуры решило передать 300 га земли в «Архангельском» под коммерческую застройку
Фото: polituserforum.ru

Министерство культуры России согласовало коммерческую застройку 300 гектаров территории подмосковного музея-усадьбы «Архангельское». Об этом говорится в ответе Департамента государственной охраны культурного наследия Общественному совету при Минкультуры.

По данным «Дождя», в начале мая Минкультуры опубликовало проект постановления об изменении охранных зон в «Архангельском». По итогам этих изменений охранная зона музея-усадьбы сократится на 300 гектаров. Часть земель, отданных под коммерческую застройку, располагается в Ильинской пойме.

Отметим, что члены Общественного совета при Министерстве культуры неоднократно просили ведомство отказаться от идеи коммерческой застройки части «Архангельского».

Примечательно, что президент Владимир Путин дважды подписывал документы о неприкосновенности усадьбы Архангельское, которую включили в список ценных объектов культурного наследия народов России.

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