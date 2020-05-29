29 мая 20:44
Владимир Путин объявил выходной в день проведения Парада Победы
Президент Владимир Путин официально объявил 24 июня нерабочим днем для всех граждан страны. В этот день состоится парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, который был перенесен из-за пандемии коронавируса
Президент Владимир Путин официально объявил 24 июня нерабочим днем для всех граждан страны. В этот день состоится парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, который был перенесен из-за пандемии коронавируса.
В указе главы государства говорится, что 24 июня объявляется выходным днем с сохранением зарплаты сотрудникам.
Парад в Москве и других городах России начнет в 10 часов утра, а в 22 часа состоится артиллерийский салют.