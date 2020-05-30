Компания пасынка вице-премьера Татьяны Голиковой займется разработкой вакцины от COVID-19
Российская компания «Нанолек» занялась разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, а также подала документы на производство противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который применяют для лечения COVID-19
Российская компания «Нанолек» занялась разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, а также подала документы на производство противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который применяют для лечения COVID-19. Совладельцем этой компании является пасынок вице-премьера и главы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой.
Сейчас в России одновременно разрабатываются 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, а государство на эти цели выделило 3,1 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей на те же цели обещал направить государственный Сбербанк.
В числе разработчиков столь нужных сейчас вакцин оказалась компания «Нанолек», основанная в 2011 году Владимиром Христенко и Михаилом Некрасовым. Владимир Христенко приходится сыном экс-главе Минпромторга Виктору Христенко, который является мужем Татьяны Голиковой.
По данным Forbes, «Нанолек» работает над «инновационной эффективной и безопасной вакциной на основе рекомбинантной белковой молекулы». Сейчас компания в процессе получения активной фармацевтической субстанции (лекарства) и масштабирования до опытно-промышленной технологии. Вакцина на основе рекомбинантной белковой молекулы состоит из двух частей: первая будет направлять иммунный ответ организма на SARS-CoV2, а вторая – усиливать его.
В «Нанолек» рассчитывают, что их разработка сможет в дальнейшем использоваться для вакцин против гриппа, ВИЧ и других вирусов.
Помимо этого, компания пасынка Татьяны Голиковой подала документы на регистрацию своего дженерика противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Этот препарат применяется для лечения коронавируса, однако в последнее время к нему возникли вопросы. Так, медики выяснили, что лечение этим препаратом увеличивает смертность среди ковидных пациентов. В связи с новой информации Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19, однако в Минздраве России заявили, что продолжат использовать данный препарат.
Владимир Христенко купил долю в «Нанолек» в 2012 году, а в 2015 году стал ее президентом. Сейчас 100% акций ООО «Нанолек» принадлежит кипрской Nanolek Holding Limited, владельцами которой являются Владимир Христенко, Михаил Некрасов, Екатерина Вайнштейн и Андрей Реус через компании Epidbiomed Limited и Gloriyainvest.
Forbes отмечает, что Андрей Реус ранее занимал должность главы «Оборонпрома», входящего в госкорпорацию «Ростех», а Екатерина Вайнштейн является полной тезкой супруги экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна.