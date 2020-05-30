30 мая 01:01
Глава Московской области разрешил парикмахерским возобновить работу
Губернатор Московской области Андрея Воробьев разрешил возобновить работу парикмахерским и салонам красоты. Они могут начинать принимать клиентов уже с 3 июня, но при строгом соблюдении санитарных мер
Фото: uznews.uz
Губернатор Московской области Андрея Воробьев разрешил возобновить работу парикмахерским и салонам красоты. Они могут начинать принимать клиентов уже с 3 июня, но при строгом соблюдении санитарных мер.
«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские. А то что получается: ездят мастера по домам, в какой-то уже подпольный бизнес превращается, не дело», - заявил глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия 1».
Губернатор отметил, что для парикмахерских будут разработаны новые стандарты, которые должны будут соблюдать и сотрудники и клиенты. В частности, мастера и клиенты должны быть в защитных масках.