Самозанятым россиянам вернут уплаченные в 2019 году налоги
Глава правительства Михаил Мишустин в соответствии с поручением президента Владимира Путина подписал постановление о возврате налогов самозанятым гражданам. Возврат налога распространяется на индивидуальных предпринимателей
Глава правительства Михаил Мишустин в соответствии с поручением президента Владимира Путина подписал постановление о возврате налогов самозанятым гражданам, уплаченные в 2019 году. Такое решение принято в качестве одной из мер поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Возврат налога распространяется на индивидуальных предпринимателей, которые в прошлом году участвовали в эксперименте по добровольной уплате налога на профессиональный доход.
Реализация поручения Михаила Мишустина обойдется бюджету в 1,6 млрд рублей. Эти средства в ближайшее время поступят в Федеральную налоговую службу (ФНС) из резервного фонда правительства, сообщает РБК.
В правительстве пояснили, что возврат налога на самозанятость будет проходить автоматически. Никаких документов гражданам оформлять не придется, так как денежные средства перечислят на банковские карты самозанятых, данные о которых они указали в мобильном приложении «Мой налог».